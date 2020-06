Coronavirus, numeri "bloccati": un nuovo positivo e un decesso nelle ultime ore

Un nuovo positivo (Ulss 7) e un nuovo decesso (Ulss 8) ma anche 5 nuovi negativizzati nella Pedemontana (1.253 totali) e un altro nella Berica (1.036). Sono questi i dati principali che arrivano dalla lettura del bollettino relativo ai contagi da Covid-19 a Vicenza e provincia.

Per quanto riguarda il deceduto, si tratta di un 65enne di Gambellara mentre rimane invariato il dato relativo ai ricoveri 10 (nessuno in Terapia intensiva) nell'Ulss 7 e 16 ricoveri (nessuno in Terapia intensiva) nell'Ulss 8.