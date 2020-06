Coronavirus, nessun nuovo caso in Veneto: nove i decessi, uno al San Bortolo

L'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto, aggiornato alle 17 di venerdì 5 giugno segnala zero contagi in tutto il Veneto. Il numero dei positivi rimane fermo a 19.174 dei quali 2.851 a Vicenza (terza provincia per numero di casi).

IL BOLLETTINO REGIONALE AGGIORNATO 05_06_2020 ore 17

Le persone in isolamento continuano a scendere, sono oggi 1.145 di cui 115 in territorio berico.

La nota negativa è legata ai decessi, ben nove uno dei quali al San Bortolo, un 72enne di Torri di Quartesolo. In Veneto si arriva dunque a 1.398 morti in ospedale.

La situazione negli ospedali vede, ad oggi, 324 ricoverati (95 positivi) di cui 17 in Terapia intensiva (nessun positivo), i dimessi sono invece 3.437.