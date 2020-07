Coronarivus, due nuovi casi e un decesso: incremento massiccio degli isolati

Due nuovi contagi rispetto a lunedì (uno a Venezia e uno domiciliato fuori regione) ma quasi 100 persone in più per quanto riguarda gli isolamenti domiciliari (870 totali, 67 nella provincia berica). Sono questi i primi dati che balzano agli occhi dalla lettura dell'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero in tema di contagi da Covid-19.

I contagi in Veneto salgono quindi a 19.341 (385 attualmente positivi) nessun nuovo caso nel Vicentino.

aggiornamento casi - e ricoveri del 07.07 ore 8.00

Aumentano anche i ricoverati positivi, tre in più (17 totali) in area non critica, mentre rimangono due in Terapia Intensiva, e sono i pazienti legati all'ultimo focolaio rilevato a Pojana Maggiore dopo il viaggio all'estero dell'imprenditore vicentino.

I decessi, in ospedale, arrivano a quota 1.432, nelle ultime ore è stato infatti segnalata la morte di un paziente all'ospedale di Schiavonia.