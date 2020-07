Coronavirus, altri 31 positivi in Veneto: un nuovo caso a Vicenza, + 2 ricoveri non gravi

Gli ultimi aggiornamenti sui contagi da Covid-19 in Veneto parlano di un incremento dei positivi pari al +31, la maggior parte a Padova (+26), uno a Vicenza, uno a Venezia, uno a Rovigo, e altri due in corso di assegnazione.

Gli attualemente positivi in Veneto sono dunque 609, 46 dei quali a Vicenza. Per quanto riguarda le persone poste in isolamento domiciliare rimangono 1.694. Situazione invariata anche per quanto riguarda i ricoveri in Terapia intensiva, rimangono infatti 2 i positivi, mentre si registra un aumento dei positivi ricoverati in area non critica che passano dai 33 del fine settimana a 35 e si tratta di pazienti dell'ospedale Borgo Roma di Verona. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.