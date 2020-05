Coronavirus, sei nuovi positivi in Veneto: incidenza dello 0.10 %

Sono 19.069 i veneti che hanno contratto il Coronavirus in Veneto, sei in più rispetto a venerdì, nessuno nella provincia di Vicenza. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento sono 2.852 (-280), 534 i ricoverati (-7) di cui 40 in Terapia intensiva. I dimessi sono 3.258 (+4).

Per quanto riguarda invece i decessi, nelle ultime 24 ore non è stato segnalato alcun decesso. Dall'inizio della pandemia sono 1.348 i morti in ospedale, 1.865 totali.