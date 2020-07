Coronavirus, 29 nuovi contagi ma nessuno nel Vicentino: invariata la situazione ricoveri

Sono 29 i nuovi positivi al Covid-19 in Veneto. A rivelarlo è l'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero e aggiornato alle 8 di domenica 19 luglio. Nessun nuovo contagio segnalato a Vicenza e provincia. Il totale dei contagi sale dunque a 19.607 di cui 567 attualmente positivi. Per quanto riguarda le persone in isolamento domicialiare, sono ad oggi 1.694 , 28 in meno rispetto a sabato. Nel Vicentino si contano 73 isolati.

Stazionaria la situazione ricoveri, 33 positivi in area non critica e 2 in Terapia intensiva. Nessun decesso nelle ultime 24 ore.