Coronavirus, il rischio contagio permane: sei i nuovi casi in Veneto, due nel Vicentino

Sei nuovi casi distribuiti in varie province, tutti adulti non in casa di riposo, tutti di nazionalità straniera. È questo l'ultimo aggiornamento che arriva da Azienda Zero in merito ai contagi da Covid-19 in Veneto.

aggiornamento casi 05.07 ore 8-2

I contagi totali sono 19.326, sei in più di sabato, uno nella provincia di Venezia, uno nel Veronese, due nel Vicentino, uno a Belluno e uno in corso di assegnazione. Secondo i dati aggiornati alle 8 di domenica mattina, gli attualmente positivi sono 388 (52 nel Vicentino), le persone in isolamento domiciliare sono 768 (13 in meno di sabato). Di queste 70 in provincia di Vicenza.

Nessuna variazione per quanto riguarda i ricoveri e le Terapie intensive, sempre 16 i pazienti positivi in area non critica e due gravi. I dimessi sono 3.611 e i morti in ospedale 1.429.