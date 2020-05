Coronavirus, 22 nuovi casi in Veneto ma negativizzati in aumento: due i decessi

Sono 18.671 i positivi al Covid-19 in Veneto, sui 432.114 effettuati, 22 in più rispetto a venerdì. E' quanto emerge dal consueto bollettino diffuso dalla Regione Veneto. La provincia maggiormente colpita è Verona con 4.934 casi, Vicenza è la terza a livello regionale con 2756 positivi.

Per quanto rigurda le persone in isolamento domiciliare, sono ad oggi 5.163.

Aumentano positivamente i negativizzati 11.151. I ricoverati, in area non critica sono 744, 78 quelli in Terapia intensiva. Per quanto riguarda gli ospedali vicentini, da registrare l'ingresso di 3 nuovi pazienti (non gravi) al San Bortolo; stazionaria invece la situazione negli altri ospedali della provincia.

Infine, per quanto riguarda i decessi, in ospedale, nelle ultime ore si registrano altre due vittime del Covid-19 per un totale di 1.252 morti dal 21 febbraio scorso. Il numero totale dei decessi è di 1.643.