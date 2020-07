Coronavirus, 7 nuovi casi e altri 100 in isolamento: stabile la situazione nel Vicentino

Sette nuovi casi in Veneto (19.358 totali di cui 392 attualemente positivi) e 1.110 persone in isolamento domiciliare (+118). E' questo il primo dato che emerge dalla lettura del bollettino redatto da Azienda Zero e aggiornato alle 8 di giovedì 9 luglio. I sette nuovi casi si riferiscono a 2 italiani (donna 90 anni e uomo 50 anni), un 26enne nigeriano, 1 34enne originario del Kenya, un 43enne delle Repubblica Dominicana del Congo, 1 kosovara 55enne ed un 51enne originario della Costa Avorio.

Nel Vicentino non si registrano nuovi contagi (2.874 totali, 46 attualmente positivi, 354 morti dall'inizio della pandemia) e diminuisce sensibilmente il numero degli isolati a livello provinciale, 62 (-1).

aggiornamento casi - e ricoveri del 09.07 ore 8.00

Per quanto riguarda i ricoveri, decremento per quanto riguarda i positivi in area non critica 17 (-1) invariato invece il numero dei contagiati in Terapia intensiva 2. Da segnalare inoltre un nuovo decesso all'ospedale di Padova che porta il numero dei morti a 1.435. I dimessi sono invece 3.646 (+15).