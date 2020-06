Coronavirus, nessun decesso e un solo nuovo caso: "No ai plexiglass a scuola"

Continua il trend discendente dei casi di positività al Covid-19 in Veneto. Ad oggi si contano 19.187 casi (+1) rispetto all'ultimo bollettino prodotto da Azienda Zero. I ricoverati sono 319 di cui 15 in Terapia intensiva (un solo positivo. I dimessi sono 3.447. Rimane invariato variato il numero dei decessi 1.955 in totale, di cui 1.401 in ospedale.

Il governatore è tornato sulla questione ripresa scolastica ribadendo il suo dissenso nei confronti degli annuniciati plexiglass: "I ragazzi vanno messi in sicurezza - ha dichiarato Zaia - ma noi crediamo che le linee guida debbano essere interpretate nella sostenibilità. Se la soluzione è "andiamo un tanto al chilo per non rischiare", ovvero box, cabine di plexiglas allora dico no. La mia posizione è quella di tenere aperto il dialogo con il governo in maniera costruttiva per formulare nuove linee guida più sostenibili".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla partita il governatore ha annunciato che le Regioni sono pronte a fare fronte comune affinchè vengano riviste le linee guida.