Coronavirus, un solo nuovo caso, Zaia: "Settimana importante per le ultime riaperture"

Sono 19.183 i casi di contagio da Covid-19 in Veneto (+1 rispetto a sabato). Calano le persone in isolamento (-37), 1.20 totali. Sono 320 i ricoverati di cui 81 positivi. Il dato importante è quello relativo alle Terapie intensive che calano notevolmente, sono infatti 16 i ricoverati con un solo positivo. I dimessi sono 3.442 (+3) mentre il totale dei morti è 1.954 (+5) di cui 1.401 in ospedale.

Quella che inizia domani sarà una settimana importante per le ultime aperture: "Domani incontro con il ministro Gualtieri - ha dichiarato Zaia - per riprendere le fiere nella nostra regione. Se saltano anche gli eventi dell'autunno sarebbe un danno troppo pesante per i bilanci dei poli fieristici".

"Martedì ci sarà la conferenza delle Regioni - continua - nel frattempo l'assessore Lanzarin chiuderà i tavoli nazionali con i colleghi per le ultime linee guida che mancano: spettacoli, sale gioco, discoteche, grandi eventi".

Il governatore Zaia ha speso uanche una parola in merito alle dichiarazioni del capo dello stato Mattarella in occasione della ricorrenza attuale ovvero, i 50 anni dalla prima elezione regionale: "Ringrazio il presidente per aver voluto "consacrare" questa giornata - ha dichiarato Zaia - Spero che qualcuno se la stampi e la metta sul comodino. L'autonomia non è una sottrazione di poteri, come la intende qualcuno, ma come una assunzione di responsabilità".

(notizia in aggiornamento)