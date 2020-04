Coronavirus, ricoveri ancora in calo in tutta la regione

AGGIORNAMENTO ORE 8

Negli ospedali della regione 19 persone sono uscite dalla terapia intensiva dalle ore 17 di lunedì, data dell'ultimo bollettino. Il dato del report quotidiano di Azienda Zera conferma il trend positivo per quanto riguarda l'alleggerimento della situazione di malati gravi di Covid-19. Risibili l'aumento dei pazienti ricoverati in area non critica: +2. Il totale degli ospedalizzati, aggiornato a martedì, è dunque di 1876, 297 dei quali in terapia intensiva (ieri erano 1893). I dimessi ad oggi sono 1265. Purtroppo si sono registrati altri 9 decessi, che portano il totale in Veneto a 695 morti per il virus (ospedalieri ed extra ospedalieri.

La crescita giornaliera dei tamponi positivi mantiene invece un incremento sempre costante. Dall'inizio dell'epidemia sono 11925 gli infetti (+227 rispetto a ieri alle 17). Sono 10203 gli attualmente positivi mentre i negativizzati superano quota mille (1027) e i soggetti in quarenta domiciliare (dato delle ore 20 di mercoledì) a 18866.

Nel Vicentino sono risultate positive al Coronavirus altre 19 persone nelle ultime ore. Sono 1452 gli attualmente positivi (1734 dall'inizio dell'epidemia) mentre i negativizzati 192. Le persone in isolamento sono invece 2398. Negli ospedali vicentini (ricordando che Santorso è diventato l'hub berico per i malati di Covid-19) la situazione è ancora in netto miglioramento

Di seguito il punto della situazione negli ospedali vicentini:

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 113 (+4) 15 39 21 Bassano 8 (-1) 5 15 11 Asiago 4 0 7 10 Vicenza 70 20 54 45 Noventa 21 (-1) 0 15 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 18 (+1) 0 2 3 Totali 234 40 132 91

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.