Coronavirus, rotta la soglia dei mille ricoverati: 26esimo giorno consecutivo di calo

Sono oltre 400mila i tamponi effettuati, ad oggi, in Veneto. Tra questi, 18.479 sono i positivi al Covid-19 +36 rispetto a martedì, a Vicenza (terza provincia per numero di contagi) si raggiuge quota 2732 (+4). Calano le persone in isolamento domiciliare: 6.175, così come i ricoveri 902 (-10) in area non critica e 90 in Terapia intensiva. I dimessi (dal 21 febbraio scorso) sono 2.782. Numeri in calo per il 26esimo giorno consecutivo.

Per quanto riguarda i decessi in ospedale, sono ad oggi 1.223 (+7). Tra i morti delle ultime ore, due si sono verificati all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Relativamente ai ricoveri nei nosocomi vicentin, i numeri rimangono pressochè invariati rispetto ai giorni scorsi. Il dato maggiore riguarda l'unità Covid di Santorso con 109 pazienti in area non critica e 5 in terapia intensiva.