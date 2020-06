Covid-19, "Mascherina, distanziamento e igienizzante ci accompagneranno per mesi"

Otto nuovi contagi rispetto a venerdì (19.182 totali), 323 ricoverati di cui 82 positivi, 16 i pazienti gravi ma solo due i positivi, 3.439 dimessi, 1.949 morti di cui 1.398 in ospedale. Sono questi i numeri relativi al contagio da Covid-19 in Veneto. Dati in linea con l'andamento delle ultime settimane con un'incidenza pari allo 0,3 per mille.

Una situazione di "convivenza con il virus", come ha ribadito il presidente Zaia che, ancora per mesi ci vedrà "dipendendere" da mascherina, distanziamento sociale e igienizzante.

"Stiamo completando l'ordinanza per quanto riguarda discoteche, spettacoli, casinò e sale gioco - ha aggiunto Zaia - Confido di chiudere la partita entro il 15 giugno o, male che vada, per qualcosa di residuale, a fine giugno. Dobbiamo comunque metterci nell'ordine di idee che la mascherina sarà obbligatoria per mesi nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti in cui non è possibile mantenere le distanze di sicurezza".

Martedì è in programma la conferenza delle regioni, occasione nella quale sarà trattato il tema della sanità regionale: "Abbiamo spese che superano i 200milioni più oltre 35 milioni l'anno per le nuove assunzioni - ha sottolineato Zaia - Nonostante i quasi 58 milioni di donazioni, abbiamo ancora quasi 200milioni da coprire".