Covid-19, 11588 veneti positivi: Asiago e Bassano pronti alla sanificazione dei reparti

I numeri diffusi dalla Regione Veneto sui contagi da Covid-19 segnalano un aumento di 181 casi per un totale di 11588. I decessi salgono a 609 (+10), 1191 i dimessi, 1602 i pazienti ricoverati in area non critica e 322 in Terapia intensiva.

Per quanto riguarda il territorio Vicentino si registrano altri 18 casi rispetto a domenica per un totale di 1704 e 1 decesso all'ospedale di Santorso.

Di seguito il dettaglio dei ricoverati negli ospedali vicentini:

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 110 (-1) 15 36 18 (+1) Bassano 9 6 15 11 Asiago 4 0 8 10 Vicenza 70 26 54 45 Noventa 22 0 13 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 17 0 2 3 Totali 232 47 126 88

Rispetto ai dati diffusi dalla Regione, lunedì mattina dall'Ulss 7 Pedemontana è arrivata una buona notizia: gli ospedali di Bassano e di Asiago sono a 0 pazienti Covid, pertanto si procederà alla sanificazione degli ambienti e alla ripresa delle normali attività.

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.

