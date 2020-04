Coronavirus, oltre 11mila casi e più di mille dimessi: 11 nuovi positivi nel Vicentino

Numeri che salgono in termine di contagi ma anche buone notizie relative ai guariti. Sono infatti 11226 positivi, 280 casi in più rispetto a sabato, 19987 persone poste in isolamento domicialiare, 1175 dimessi e 584 nuovi decessi. E' questo il primo dato che emerge dal nuovo bollettino diffuso dalla Regione Veneto, aggiornato alle 8 di domenica 6 aprile.

La provincia maggiormente colpita rimane Verona con 2688 casi, seguita da Padova 2658 e Treviso, 1172. A Vicenza si segnala una lieve variazione rispetto ai contagi, 1647 totali (+11).

A seguire il dettaglio dei ricoverati nei vari nosocomi del Vicentino. Variazioni minime per quanto riguarda i pazienti non gravi all'ospedale di Santorso che raggiungono quota 110, un nuovo ingresso a Noventa Vicentina e due a Valdagno. Invariata la situazione per i pazienti più gravi che si trovano in Terapia intensiva.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 110 (+7) 16 36 17 Bassano 9 6 15 11 Asiago 4 0 8 10 Vicenza 67 26 53 42 Noventa 23 (+1) 0 12 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 17 (+2) 0 2 3 Totali 230 48 126 84



Grazie ai medici e alle infermiere delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.