Coronavirus, solo 2 nuovi positivi in Veneto: "Pronto un nuovo piano di sanità pubblica"

Sui 670mila tamponi eseguiti in Veneto, ad oggi, 31 maggio i positivi sono 19.152 (+2 rispetto a sabato), di cui uno a Vicenza, calano le personein isolamento 1594 (-133).

Per quanto riguarda i ricoverati sono 385 (+1), nelle terapie intensive 29 (-1) di cui 6 positivi (1 si è negativizzato nelle ultime 24 ore). I morti salgono in totale a 1.918 (+2) di cui 1.377 in ospedale, i dimessi 3.377 (+3).

IL BOLLETTINO AGGIORNATO ALLE ORE 8 DEL 31 MAGGIO

Il governatore del Veneto, nel consueto punto stampa, annuncia la stesura di un "nuovo piano di sanità pubblica, ho chiesto di preparare l'"artiglieria pesante" - dichara Zaia - Ci stiamo attrezzando bene anche perché non possiamo permetterci di fare errori il prossimo giro. Dei 5 ospedali che abbiamo riaperto, già attrezzati con 740 posti letto nuovi, diamo un colpo di chiave e li teniamo pronti per l'autunno".

Per quanto riguarda invece i trasporti e le segnalazioni di sovraffollamento dei treni: "Oggi abbiamo l'offerta pre-covid per i treni regionali, con l'aggiunta di 3 treni straordinari sulla Verona-Venezia e 2 sulla Castelfranco Venezia, più 10 autobus. Ma i mezzi sono sempre pieni per la riduzione del 50% dei posti. Dalla settimana prossima su Venezia avremo anche convogli da Bologna e da Firenze".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda gli spostamenti tra regioni, il governatore Zaia auspica l'arrivo di un nuovo Dpcm: "Dal 3 giugno sembra che non ci sarà più il limite del confine regionale sugli spostamenti. Attendiamo il nuovo Dpcm nazionale che interrompa il blocco".