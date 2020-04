Emergenza Covid-19, si svuotano i reparti ma continuano i decessi

Contagi in aumento, +117 rispetto a martedì, per un totale di 17.825, ricoveri e terapie intensive in netta diminuzione, i dimessi sono 2.559, ma il dato che ancora non si azzera è quello dei decessi che ad oggi sono 1.124 in ospedale (+22), 1.437 comprensivo anche dei decessi al di fuori dei nosocomi. Solo nella provincia berica sono stati ben sei i morti registrati nelle ultime 24 ore.

Nel dettaglio, Vicenza è la terza provincia in Veneto (dietro a Verona e Padova) per numero di positivi. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dalla Regione e aggiornato alle 8 di mercoledì 28 aprile, sono 2.616 i positivi (+20) e 1.393 in isolamento su un totale di 7.661. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie della provincia, si registrano sei nuovi accessi all'unità Covid di Santorso e 3 a Noventa Vicentina. Numri in calo per quanto riguarda la Terapia intensiva.