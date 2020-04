Coronavirus, oltre 17mila veneti contagiati e altri 11 decessi, 5 al San Bortolo

Oggi, 25 aprile, i positivi al Covid-19 in Veneto sono 17.391 (105 in più di venerdì), 8.722 le persone in isolamento domiciliare, 1.053 i decessi (+11). I ricoverati in aree non critiche sono 1105 (-17) mentre sono 129 quelli che si trovano in Terapia intensiva.

Vicenza è la terza provincia in Veneto per numero di contagi, 2.536 ad oggi. Pesante il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, 5 tutti al San Bortolo per un totale di 69. Numeri in calo per quanto riguarda i ricoverati in area non critica, 38 (-7) al nosocomio della città, 108 all'unità Covid di Santorso, 20 a Noventa Vicentina (-1), 11 a Valdagno e 2 ad Asiago.

Secidi sono invece i pazienti in Terapia intensiva al San Bortolo e 9 al nosocomio Alto Vicentino. Per quanto riguarda l'ospedale di comunità di Marostica, attualmente sono 20 i pazienti presenti.