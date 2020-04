Coronavirus, 16.681 positivi in Veneto: aumentano i guariti ma si superano i mille decessi

Ad oggi, giovedì 23 aprile, sono 286.757 i tamponi effettuati in Veneto, di questi 16.881 sono risultati positivi +143 rispetto alle ultime 24 ore. Calano le persone in isolamento domiciliare, ad oggi 9.533. Trend positivo anche per quanto riguarda i ricoverati, ad oggi 1.329 di cui 140 in Terapia intensiva. I dimessi sono 2.316 mentre i decessi nelle strutture ospedaliere sono 1.008 (+19).

Per quanto riguarda il Vicentino, sono 2454 i positivi (+ 21) e 2.097 le persone poste in isolamento domicilare. Per quanto riguarda i morti sono 3 in più, 2 all'ospedale di Santorso e uno all'unità covid di Santorso. Numeri pressochè invariati per quanto riguarda i ricoverati: 117 in area non critica all'ospedale Alto Vicentino e 9 in Terapia Intensiva, 39 non gravi al San Bortolo e 16 in Terapia Intensiva, 21 non gravi a Noventa Vicentina e 13 a Valdagno. E ancora 2 non gravi ad Asiago e uno in Terapia intesiva al San Bassiano.