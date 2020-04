Coronavirus, 16.738 positivi in Veneto: trend in linea con le ultime due settimane

AGGIORNAMENTO ORE 17

Nella giornata di mercoledì si registrano tre decessi di pazienti vicentini: uno nell'area berica dove è venuto a mancare un 90enne di Arzignano e due nell'area pedemontana, ovvero una 92 anni di Bassano ed una 85 anni di Santorso entrambe ricoverate all'ospedale Covid Alto vicentino.

AGGIORNAMENTO ORE 8

Sui 277mila tamponi effettuati, 16.738 sono risultati positivi al Covid. E' questo l'ultimo dato che emerge dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Veneto, aggiornato alle 8 del 22 aprile. La provincia con un maggior numero di casi è Verona con 4164 contagi, a seguire Padova (escluso Vo') 3664 e Vicenza con 2433 (+ 33) rispetto a martedì.

Ad oggi sono dunque 1.368 i ricoverati nei vari ospedali regionali, 163 in terapia intensiva. 989 i decessi (+17) nelle ultime 24 ore e 2.232 dimessi. Calano anche le persone poste in isolamento domiciliare: 9.914.

Per quanto riguarda il dato Vicentino, si registrano due decessi all'unità Covid di Santorso e un nuovo ricovero, in area non critica all'ospedale di Asiago. Si segnalano invece variazioni in uscita per quanto riguarda i pazienti ricoverati a Santorso in area non critica, oggi 122 (-7) , e Noventa Vicentina 20 (-2).