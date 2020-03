Covid-19: oltre 5mila casi e 169 decessi in Veneto, 631 positivi nel Vicentino

Nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto, aggiornato alle 8 di domenica 22 marzo, si contano 5122 contagiati da Covid-19 in Veneto, +133 rispetto al pomeriggio di sabato. Dal 21 febbraio si contano 169 decessi mentre le persone messe in isolamento domiciliare sono 14.268. L'unico dato in diminuzione è quello relativo ai pazienti in Terapia intesiva.

La provincia maggiormente colpita è Padova con 1.194 casi (escluso Vo'), seguita da Verona, 1.046 e Treviso, 935.

Per quanto riguarda la provincia berica, i positivi sono 631 (+ 37) rispetto a sabato mentre, 2.258 le persone poste in isolamento domiciliare. I decessi sul territorio vicentino salgono a 23 (dal 21 febbraio scorso), uno in più rispetto alla giornata di sabato, deceduto al San Bortolo.

Relativamente ai ricoveri in aree non critiche, sono 22 a Santorso, 17 a Bassano, 23 ad Asiago, 14 a Noventa Vicentina, 51 a Vicenza. Quelli più gravi, ricoverati in Terapia Intensiva, sono invece 20 al San Bortolo, 6 al San Bassiano e 4 al nosocomio dell'Alto Vicentino,