Quattro mesi di Covid-19, Zaia plaude l'operato dei giovani medici di base di Vo'

Sono 19.245 i veneti che ad oggi hanno contratto il Covid-19 (+7 rispetto a sabato). Di questi 225 (+1) sono gli attualmente ricoverati, in area non critica, 12 in Terapia intensiva (un solo positivo). Le persone in isolamento domiciliare sono 833 (- 66). Nessuna variazione invece per quanto riguarda i decessi, 2002 totali.

Aggiornamento casi - e ricoveri 21.06 ore 8.00

La lettura dei dati aggiornati come di consueto è stata data dal governatore del Veneto Luca Zaia dalla sede regionale della Protezione civile. Al fianco del presidente, tre giovani medici di Medicina generale Luca Sostini, Maria Teresa Gallea e Paolo Simonato che sono stati in prima linea a Vo' all'inizio della pandemia.

Sono loro i medici che volontariamente si sono recati nella zona rossa di Vo’ per sostituire dei colleghi in quarantena, persone il cui coraggio è stato riconosciuto e premiato anche dal Capo dello Stato che li ha insigniti Coronavirus, tre medici padovani insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica.