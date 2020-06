Covid-19, "il virus si sta spegnendo": l'analisi delle microbiologie del Veneto

Sono 19.238 i casi di contagi da Covid-19 in Veneto (+3 rispetto a venerdì, tutti a Verona) sugli 871.027 tamponi effettuati, 896 sono invece le persone in isolamento (-19), 19.238 i casi (+3, a Verona), 224 i ricoverati, 12 in terapia intensiva (1 solo positivo), e 2002 i morti totali (+4 da ieri), di cui 1423 in ospedale.

Aggiornamento casi - e ricoveri 20.06 ore 8.00

La lettura dei dati, dalla sede regionale della Protezione civile, è stata effettuata come di consueto dal governatore del Veneto Luca Zaia che, ha dato spazio ad un'importante studio che le microbiologie presenti sul territorio regionale stanno portando avanti. A spiegarlo il professor Roberto Rigoli, primario di Microbiologia a Treviso.

"Sono stati presi in considerazione i circa 60mila tamponi effettuati dal 1°di giugno- spiega Rigoli - Di questi abbiamo visto 210 positivi, tra questi anche i ri-positivizzati: 199 erano a ciclo alto, che diventano positivi tardi e quindi non sono infettanti e solo 11 a pochi cicli e quindi infettanti. Degli 11 sette sono asintomatici e 4 sintomatici. Dei 7 solo tre sono preoccupanti a livello di effetti sul paziente".

"Dobbiamo capire quali e quanti sono i realmente positivi e potenzialmente infettanti - sottolinea Rigoli - da quello che abbiamo visto sino ad oggi possiamo dire che il virus ha una sequenza molto simile a quello della Sars".

I dati veneti sono succulenti per tutta comunità.

Il governatore del Veneto ha inoltre aggiunto che sono pronte delle nuove ordinanze su case di riposo e trasporti mentre la questione balli di coppia è stata risolta con una faq: "Si potrà ballare insieme ma solo tra congiunti".