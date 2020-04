Coronavirus, superati i 16mila casi: altri 40 nel Vicentino e nuovo decesso

Altri 162 positivi al Covid-19 in Veneto nelle ultime 24 ore per un totale di 16127. 11658 le persone poste in isolamento domicialiare, 21 nuovi decessi e 2117 dimessi. Questi i numeri dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione Veneto relativo ai contagi da Covid-19. La buona notizia è che il magazzino dei tamponi è stato esaurito per cui, d'ora in poi, ci saranno solo test attuali. Il totale dei tamponi che sono stati verificati, ad oggi, è 260mila.

Tornando ai contagiati, la provincia con il maggior numero di casi continua ad essere Verona con 3998, seguita da Padova (escluso Vo') 3606 e quindi Vicenza 2379 ben 40 in più rispetto a domenica.

Per quanto riguarda i ricoverati sono 1273, con un incremento di 9 nuovi ingressi che va ad arrestare il trend positivo degli ultimi giorni che vedeva più pazienti in uscita che in entrata. Numeri in calo in Terapia intensiva, -4, per un totale di 180. I decessi arrivano a quota 939.

Per quanto riguarda il dettaglio vicentino si segnala un decesso all'ospedale di Valdagno e un nuovo ingresso, non grave, all'unità Covid di Santorso che raggiunge quota 129 ricoverati in aree non critiche e 8 in Terapia intensiva. Nessuna variazione di rilievo negli altri nosocomi presenti nel territorio Vicentino.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.