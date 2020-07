Covid-19, 25 nuovi casi in Veneto e altri 100 isolati: "indenne" la provincia berica

Sono 25 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Veneo. Secondo il bollettino diffuso da Azienda Zero il numero totale arriva oggi a contare 19.559 casi di cui 525 attualemente positivi. Per quanto riguarda il territorio Vicentino, sono 48 gli attualmente positivi, nessun nuovo contagio nelle ultime ore.

Le persone in isolamento domiciliare sono 1.722, 67 a Vicenza e provincia. Nessuna particolare variazione invece per quanto riguarda i ricoveri. Sono sempre 33 i positivi ricoverati in area non critica (4 all'ospedale San Bortolo) e 2 in Terapia intensiva. Nessun decesso rispetto a venerdì.