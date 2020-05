Coronavirus, un solo decesso e oltre 3mila guariti: la discesa è costante

Solo 11 nuovi positivi (18.939 totali), 50 pazienti in terapia intensiva, 3.979 persone in isolamento domiciliare ed un decesso (1.316 dall'inizio dell'emergenza). Questi i dati principali diffusi dalla Regione Veneto, in merito ai contagi da Covid-19, aggiornati alle 8 di domenica 17 maggio.

Per quanto riguarda la provincia di Vicenza vengono segnalati 2 nuovi casi per un totale di 2.816 (terza provincia veneta per numero di contagi.

Il numero totale dei ricoverati (positivi + negativizzati) è dunque di 551 mentre i dimessi sono 3.179.