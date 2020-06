Coronavirus, aumentano gli isolati "per focolai già noti": pronte le linee guida scuole

Sono 19.225 le persone che dal'inizio dell'emergenza sono state contagiate dal Covid-19. Nessun incremento rispetto a martedì se non per le persone in isolamento domiciliare +38 (834 totali).

I ricoverati sono 254 8-14) ma i positivi sono solo 34, 12 invece i ricoverati in Terapia intensiva (1 solo positivo). Ad oggi le vittime del coronovirus sono 1.987 di cui 1.418 in ospedale. Sono invece i 3.515 i dimessi.

CASI E RICOVERI 17.06 ore 8.00

Questi sono i numeri che arrivano dal consueto punto stampa tenuto dal governatore del Veneto Luca Zaia nella giornata di mercoledì.

Aldilà dei dati, il presidente regionale ha riferito che oggi saranno divulgate le linee guida per le scuole. "Sono le linee guida della Conferenza delle Regioni - ha dichiarato Zaia - siamo in attesa di validazione da parte del ministero. Ci sarà la misurazione della temperatura all'ingresso e sanificazione delle mani. La mascherina si porta fino all'arrivo al banco, poi si toglie. Tra i bambini spazio vitale di 2 metri quadrati: siamo consapevoli che ci potrebbe essere un problema per le aule piccole o per quelle sovraffollate, bisognerà trovare una soluzione. L'alternativa è far tenere la mascherina ai bimbi, ma noi siamo contrari. Distanza dall'insegnante sarà di 2 metri. Ricreazione: opzione di farla in loco".