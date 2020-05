Coronavirus, indicatori in discesa: +24 positivi e 5 decessi nelle ultime ore

Ventiquattro nuovi positivi in Veneto rispetto a venerdì (18.926 in totale) e numeri in discesa per quanto riguarda ricoverati e isolamento domiciliare che ad oggi sono 4.196, oltre 50 in meno rispetto all'ultimo aggioramento. Rimane dunque invariato il trend delle ultime settimane per quanto riguarda il contagio da Covid-19 in Veneto.

Per quanto riguarda la provincia berica, si registrano solo tre positivi in più (2.814 totali), 470 sono invece le persone in isolamento domiciliare e un decesso, all'ospedale di Vicenza.

Tornando al dato regionale, sono 570 i ricoverati (positivi + negativizzati) di cui 48 in Terapia intensiva.

I dimessi ad oggi sono 3.161 e cinque sono invece i decessi in ospedale nelle ultime ore per un totale di 1.312.