Coronavirus, numeri "bloccati" in Veneto: la mucca di Mattia alla corte di Zaia

Ad oggi, domenica 14 giugno sono 812.540 i tamponi effettuati in Veneto, 19.219 positivi (numeri invariati rispetto a ieri), 847 sono le persone in isolamento (+16), 271 ricoverati solo 40 positivi di cui 13 in Terapia intensiva (1 solo positivo), 3.498 i dimessi. Peer quanto riguarda i decessi, salgono a 1978 i morti (+1) di cui 1.411 in ospedale.

Se paragoniamo i dati attuali a quelli del 4 maggio c'è un abisso. "I ricoverati erano 1056 oggi 271, in Terapia intensiva sono oggi 13 contro i 99 di prima", spiega Zaia.

Per la quanto riguarda il tema scuola "il 14 settembre potrebbe essere una bella idea - spiega Zaia - ma si facciano le elezioni il 6. Riaprire il 14 per poi richiuderle un’altra settimana per le elezioni lo trovo assurdo".

Special guest del punto stampa Zaia, trasmetto come ogni giorno dalla sede regionale della Protezione civile, è stato Mattia Ippolito, un 12enne di Vicenza che ha portato al governatore la sua creazione: una mucca realizzata con 55 bottiglie di plastica. "Opera" del lockdown, ovvero un lavoro iniziato a scuola e concluso durante la quarantena.