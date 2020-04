Covid-19, contagio contenuto: oltre 14mila positivi, 6 in più nel Vicentino e nessun morto

Centoquarantaquattro positivi nelle ultime 24 ore, 7 decessi, 17931 persone in isolamento domiciliare, 1743 dimessi (dal 21 febbraio scorso) e 7 nuovi ricoverati, in area non critica. E' questo, in estrema sintesi, l'ultimo report che ci arriva dalla Regione Veneto, aggiornato alle 8 di martedì 14 aprile.

IL BOLLETTINO DELLA REGIONE VENETO

Il numero dei positivi nell'intera Regione sale quindi a 14432. La provincia maggiormente colpita rimane quella di Verona con 3572 casi (+17). Vicenza raggiunge quota 2089 con i 6 casi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda le persone positive al tampone e poste in isolamento domiciliare sono 2531.

Non si registrano variazioni, sia in entrata che in uscita per quanto riguarda l'ospedale di Santorso con 136 pazienti ricoverati in area non critica e 11 in Terapia Intensiva. Medesima situazione ad Asiago e Bassano mentre al San Bortolo si segnalano altri 3 ingressi, per un totale di 57, non critici e 3 uscite in Terapia intensiva che oggi arriva a 19 pazienti. Ferma anche la situazione nei nosocomi di Noventa Vicentina, Valdagno e Arzignano.

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.