Coronavirus, positivi in esiguo aumento: un solo decesso nelle ultime 24 ore

Salgono a 18.813, 19 in più rispetto a martedì, i positivi al Covid-19 in Veneto. Numeri che salgono ma molto lentamente. La notizia positiva arriva per dal numero di negativizzati e dal solo unico decesso registrato nelle ultime 24, non succedeva da giorni.

Analizzando il dato dei positivi, a Vicenza (terza provincia veneta per numero di contagi) si è registrato un solo nuovo caso per un totale di 2.789 contagi.

Calano notevolmente anche le persone in isolamento domiciliare, 4.512 ad oggi. 645 sono i ricoverati (13 in meno rispetto al dato rilevato alle 17 del 12 maggio), di cui 70 in Terapia intensiva.

L'unico decesso rilevato nella Regione è avvenuto al San Bortolo di Vicenza (1.281 dal 21 febbraio scorso).