Coronavirus, superati i 4.600 casi in Veneto: 572 nel Vicentino, quattro i decessi

380 nuovi casi nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo report trasmesso dalla Regione Veneto sabato mattina, in merito ai contagi da Coronavirus. Il totale è ora di 4617 con 13.589 persone messe in isolamento domiciliare. 6 i decessi tra cui 4 all'ospedale di Vicenza per un totale di 146 morti dal 21 febbraio scorso

La provincia maggiormente colpita rimane quella di Padova (escluso Vò) con 1072 casi, seguita da Verona 954 e Treviso 806. Nel Vicentino si registrano 572 casi, 55 in più rispetto alla giornata di venerdì.

Analizzando il dato su Vicenza, i ricoveri in area non critica sono così distribuiti: 45 (+6) al San Bortolo, 23 ad Asiago, 14 (+2) a Noventa Vicentina, 15 a Bassano e 24 a Santorso. In terapia intensiva vengono invece segnalati 20 pazienti a Vicenza, 6 a Bassano e 2 a Santorso. Infine, elle oltre 13mila persone messe in isolamento domiciliare sono 2182 nel territorio berico

