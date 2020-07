Covid-19, 5 nuovi casi e isolamenti domiciliari in aumento: si tocca quota 1.224

Il virus non si ferma. Dalla lettura dell'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero in tema di contagi da Covid-19, risultano 19.369 i casi in Veneto, 5 in più rispetto a giovedì, nessuno nella provincia di Vicenza.

aggiornamento casi - e ricoveri del 10.07 ore 8.00

Gli attualmente positivi sono 394 dei quali 47 nel Vicentino. Importante il numero degli isolati, 1.224 di cui 44 a Vicenza e provincia. Un incremento di 114 persone nelle ultime 24 ore.

Non si segnalano decessi (invariato il dato di 1.435 morti in ospedale) ma sono ben 4 i pazienti che erano positivi, ricoverati in aree non critiche, che sono usciti dal reparto che attualmente conta 14 degenti mentre sono 3 i contagiati più gravi che si trovano in Terapia intensiva.