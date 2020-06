Coronavirus, un solo nuovo positivo: centenaria vicentina guarisce dal Covid-19

Sono 19.154 i positivi al Covid-19 in Veneto, 1 in più rispetto a domenica. Vicenza rimane ferma a 2846 contagi e 184 persone in isolamento (1.594) totali.

Nessuna variazione per quanto riguarda i decessi mentre calano i ricoverati 382 (-3) di cui 29 in Terapia intensiva (ma solo 6 positivi). 3.380 sono invece i dimessi.

Aggiornamento casi - e ricoveri 01.06 ore 8.00.pdf-2

Nella consueta lettura del bollettino, il governatore del Veneto Luca Zaia ha dato notizia della guarigione dal Covid-19 della signora Maria Anna Valenza, ospite di una casa di riposo di Vicenza, che alla veneranda età di 100 anni, 3 mesi e 12 giorni ha sconfitto il virus e la figlia ha voluto renderlo noto inviando una lettera al presidente regionale.

Il governatore ha speso ancora una volta una parola per la fascia 0-3: "Scandaloso che stiamo ancora aspettando il via libera del Governo per quanto riguarda le attività della fascia 0-3 anni - ha dichiarato - Noi siamo pronti, c'è un dibattito interno tra ministeri che di fatto tiene bloccate le nostre linee guida".