Covid-19, boom di contagi in 24 ore: altri 45 casi nel Vicentino ma calano i ricoverati

Più 389, è questo il dato che balza agli occhinella lettura del consueto report diffuso dalla Regione Veneto in merito ai contagi da Coronavirus aggiornato alle 8 di mercoledì 8 aprile. 389 positivi nelle ultime 24 ore per un totale di 12410. Nel Vicentino si raggiunge quota 1782 positivi, +45 rispetto alla giornata di martedì e 2585 persone poste in isolamento domiciliare. Non si registrano decessi a Vicenza e provincia ma, distribuiti nelle altre province, si registrano altri 10 decessi.

In calo il numero dei ricoverati negli ospedali veneti, 1554 (-4) per quanto riguarda i pazienti non gravi e 285 (-4) in Terapia intensiva.

Di seguito il punto della situazione nei nosocomi vicentini:

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 120 (+3) 14 44 22 Bassano 6 (-1) 5 15 11 Asiago 2 0 7 10 Vicenza 68 (-2) 20 58 45 Noventa 21 (-8) 0 17 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 17 0 4 3 Totali 234 39 145 92

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.

