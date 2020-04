Coronavirus, altri 129 positivi: in netto calo gli isolati, 18 i decessi

La conta dei positivi al coronavirus in Veneto aumenta, 17.708 (+129) ma calano in maniera importante le persone in isolamento domiciliare ei i dimessi, ad oggi 2.508, i reparti Covid pian piano si svuotano ma il numero dei decessi rispetto a lunedì è 1.102 (+18).

Per quanto riguarda il territorio Vicentino, si registrano altri 25 casi nelle ultime 24 ore per un totale di 2.596; 1.387 sono invece le persone poste in isolamento domiciliare. La situazione negli ospedali vicentini non vede particolari variazioni se non al San Bortolo dove si registrano 2 decessi e altri tre ricoveri in aree non critiche per un totale di 50 pazienti.