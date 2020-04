Coronavirus, più di 2000 i contagiati nel Vicentino: i guariti superano i ricoverati

Il coronavirus continua la sua corsa anche se la curva, come ha specificato ieri Zaia, sta seguendo come previsto il suo andamento di discesa grazie alle misure di contenimento. È però ancora troppo presto per abassare la guardia in questa fase delicata, come ripete incessantemente l'Istituto Superiore di Sanità e lo stesso governo della Regione Veneto. Il dato positivo del bollettino della vigilia di Pasqua, i cui dati si riferiscono all'andamento dalle 17 di venerdì alle 8 di sabato, porta una notizia positiva. I guariti, in tutto il Veneto, hanno infatti superato i ricoverati. Un dato che si riflette anche nel Vicentino dove i contagiati hanno superato quota 2000.

Sono 2188 le persone guarite dal virus, mentre gli ospedalizzati nei nosocomi veneti sono 1707, 251 dei quali in terapia intensia. In area non critica si sono registrati -13 ricoveri ma 3 persone sono finite in area critica.

Per quanto riguarda i tamponi, il bollettino registra altri 309 positivi portando il totale a 13768. Sono 10749 gli attualmente positivi e 18111 i soggetti in isolamento domiciliare. Purtoppo si sono verificati altri 7 decessi. In totale le persone morte per il virus in Veneto sono 831.

A Vicenza, dall'inizio dell'epidemia, si contano 2009 persone contagiate, 23 in più rispetto a ieri, e 386 guariti. Sono 1512 gli attualmente positivi e 2341 i soggetti in isolamento domiciliare. Nessun decesso nella provincia berica nelle ultime ore dove, secondo il bollettino della Regione, le vittime del virus all'interno degli ospedali sono stati 103 dall'inizio dell'epidemia ma salgono a 111 nel dato cumulativo riferito anche alle morti extra-ospedaliere. Stabile la situazione dei ricoveri: sono 254, 38 dei quali in terapia intensiva (+1).

