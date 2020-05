Coronavirus, sempre più guariti in provincia: 15 nuovi positivi e 3 decessi

Otto nuovi casi nell'Ulss 8 e sette nell'Ulss 7 per un totale di 1.298 positivi nell'area Berica e 1.586 in quella Pedemontana. Sono questi i numeri che arrivano dall'ultimo aggiornamento dei casi di contagio da Covid-19 nel Vicentino. Aumento esiguo rispetto alla giornata di giovedì. Tre invece i decessi, uno a Vicenza: una86enne residente in città e due nell'area Pedemontana: una 97enne di Bassano ed un 78 anni sempre del bassanese.

Per quanto riguarda invece i guariti (negativizzati) sono 779 (+15) nell'area Berica e 1.017 (+27) in quella Pedemontana.

I ricoverati sono 53 nei nosocomi che fanno riferimento all'Ulss 7 e 27 nell'Ulss 8.

I tamponi effettuati ad oggi nell'intero territorio Vicentino sono ben 66.907.