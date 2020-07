Coronavirus, stretta sui tamponi e isolamento post viaggi extra Ue: la nuova ordinanza

I numeri dell'ultimo bollettino diffuso da Azienda Zero in merito ai contagi da coronavirus in Veneto, aggiornato alle 8 di lunedì 6 luglio, segnalata una situazione pressochè in linea con i giorni scorsi: un nuovo caso, nell'area di Padova per un totale di 19.327 contagiati, di cui 384 attualmente positivi. Le persone in isolamento domiciliare rimangono 768, sale invece a 2.024 il numero totale dei decessi, i ricoverati in area non critica son 169 e 10 in Terapia intensiva di cui 2 positivi. I dimessi sono 3.611.

aggiornamento casi - e ricoveri del 06.07 ore 8.00

A fronte di quanto accaduto nei giorni scorsi e dei nuovi focolai che si è creata in Veneto, il governatore Luca Zaia ha presentato la nuova ordinanza in vigore da oggi, lunedì 6 luglio, che regolamenta in particolar modo la procedura da seguire nel caso in cui si effettuino viaggi all'estero. Ordinanza che nasce a seguito della recente vicenda che ruota attorno al viaggio fatto dall'imprenditore vicentino al cui ritorno è risultato positivo al Covid-19 e che ora si trova ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale San Bortolo.

Provvedimento che nasce anche da un'analisi: "Dal primo di luglio su 28 nuovi casi, 15 sono di nazionalità straniera. Persone che sono rientrate in Italia o residenti qui ma che hanno avuto contatti con persone rientrate dall'estero", sottolinea Zaia.

Ecco alcuni passaggi relativi alla nuova ordinanza sottoscritta dalla Regione: obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni nel caso in cui si entri in contatto con un soggetto risultato positivo al tampone, ingresso o rientro in Veneto da Paesi diversi dall'allegato 1 (che sarà reso noto a breve, nell'allegato 1 sono presenti 36 Paesi europei): obbligo di isolamento fiduciario per 14 giorni in compresenza di difficoltà respiratoria e temperatura superiore a 37,5°.

E ancora, isolamento in strutture extra alberghiere: se l'azienda sanitaria ha difficoltà a mettere in isolamento fiduciario può trovare strutture ad hoc. Tampone per chi rientra in Veneto dopo una trasferta di lavoro (da paesi diversi dall'allegato 1): primo tampone all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è gratuita. Il datore di lavoro deve contattare l'azienda sanitaria e se il primo tampone è negativo può reintegrare in azienda il lavoratore (con mascherina).

E' inoltre obbligatorio comunicare a sindaco, prefetto e autorità giudiziaria l'elenco dei positivi e delle persone in quarantena. Chi, positivo e con sintomi, rifiuta il ricovero deve essere segnalato all'autorità giudiziaria. Non solo, sono previste sanzioni per chi viola l'isolamento: se negativo viene multato con mille euro, se positivo rischia il carcere, oltre alla multa.