Coronavirus, chiuse tutte le attività commerciali: aperti alimentari e farmacie

Giuseppe Conte annuncia in diretta Facebook le nuove misure che entreranno in vigore in Italia. «Ora questo è il momento di compiere un passo in più», ha annunciato il premier disponendo la chiusura di tutte le attività commerciali: negozi, pub, ristoranti, parrucchieri, servizi di mensa e tutti i reparti aziendali dell'industria che non sono "indispensabili per la produzione". Restano in funzione i servizi di consegna a domicilio.

Tutti i negozi dovranno quindi tenere le saracinesche abbassate. Aperte le farmacie, i supermercati, i negozi di generi alimentari e tutti gli esercizi indispensabili. Fabbriche aperte, invece, ma solo se rispettano le norme. Continueranno anche tutte le industria, ma con severe misure di sicurezza. Aperti anche i servizi essenziali per assicurare la vita sociale, i trasporti pubblici e il settore agricolo e zootecnico, le cui filiere continueranno nel rispetto delle norme.

«Dobbiamo limirare gli spostamenti - ha aggiunto Conte - abbiamo cominciato da poco a cambiare le nostre abitudini. e dobbiamo aspettare almeno un paio di settimane per vedere gli effetti di queste misure, ma se i numeri dovessero continuare a crescere non dobbiamo affrettarci a fare subito delle altre».

Da domani sarà nominato un nuovo commissario per le terapie intensive, Domenico Arcuri che ci coordinerà col capo della Protezione Civile Borrelli e avrà "ampi poteri".

«Ogni individuo si giova dei propri ma anche degli altrui sacrifici. Tutti assieme ce la faremo». ha concluso Conte