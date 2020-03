Coronavirus, casi in aumento: altri 2 decessi nel Vicentino

BOLLETTINO ORE 8

Altri due morti per complicanze legate al coronavirus al San Bortolo di Vicenza, dei quali ancora non è data notizia dell'età. Salgono così a dieci i decessi nel Vicentino. Lo rende noto la Regione Veneto con il bollettino aggiornato alle ore 8 di mercoledì, che indica anche le variazioni rispetto alla giornata precedente.

CONTAGI E QUARANTENA. Salgono a 3214 il totale dei casi con tampone positivo, 291 in più rispetto alle 17 di martedì. L'incremento maggiore si registra a Verona (+79) seguita da Padova (+77 escluso Vo' dove comunque non c'è nessun nuovo contagiato da sei giorni consecutivi). Sono invece 9419 i soggetti in isolamento domiciliare (positivi + contatti).

A Vicenza i tamponi positivi sono invece 393, +23 rispetto a ieri mentre i soggetti in quarantena domiciliari (positivi+contatti) sono 1362.

OSPEDALI: In aumento anche i ricoveri nei nosocomi della regione. Sono 841 i pazienti ricoverati nell Ulss del Veneto, 195 dei quali in terapia intensiva, con un aumento di 71 ricoverati rispetto a ieri (+53 area non critica e +18 terapia intensiva). I decessi registrati dal 21 febbraio a oggi ammontano invece a 94. Infine, in totale, sono 167 i pazienti dimessi.

Nel Vicentino, dei 393 positivi, 96 sono ricoverati in ospedale (18 a Santorso, 14 a Bassano, 12 ad Asiago e 24 a Vicenza), 72 di loro in area non critica e 24 in terapia intensiva.