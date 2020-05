Coronavirus, negativizzati in aumento: un solo decesso nelle ultime 24 ore

Sono 1.532 positivi al Covid-19 nell'Ulss 7 e 1.279 nell'Ulss 8 sui 57.805 tamponi effettuati complessivamente nelle due aree. Quindi soli 6 casi in più rispetto a giovedì, numeri che ad inizio pandemia sembravano un miraggio.

A questo dato si aggiunge l'incremento dei guariti (negativizzati), +20 nell'area Berica e +5 in quella Pedemontana. Un solo decesso si è registrato nelle ultime 24 ore e si tratta di un 81enne bassanesse morto all'ospedale di Santorso.

Per quanto riguarda i ricoverati, anche qui i numeri fanno ben sperare. Ad oggi sono 50 i pazienti in cura nei nosocomi dell'area Berica (-13) e 67 (-8) in quella Pedemontana.