Coronavirus, nessun nuovo positivo: terapie intensive azzerate nella Pedemontana

Nessun nuovo positivo, un solo decesso all'ospedale di Santorso (un 85enne di Thiene) e 23 nuovi guariti.

Arrivano buone notizie dalle Ulss 7 e 8 in merito ai contagi da Covid-19 nel Vicentino. Degli oltre 70mila tamponi effettuati ad oggi, martedì 19 maggio, non è stato rilevato alcun nuovo positivo. I guariti (negativizzati) sono +13 (819 totali) nell'area Berica e +16 (1.59) nell'area Pedemontana.

Per quanto riguarda i ricoverati sono 42 (-1) nei nosocomi dell'Ulss 7 (nessuno in Terapia intensiva) e 24 (+1) in quelli dell'area Berica (uno solo in Terapia intensiva).