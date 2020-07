Covid-19, altri 4 casi in Veneto e stabili gli isolati: situazione invariata nel Vicentino

Sono 4 i nuovi casi di contagio da Covid-19 nelle ultime 24 ore, uno nel Veneziano e gli altri in fase di assegnazione. La situazione a Vicenza e provincia rimane invariata con 48 attualmente positivi (sui 2.878) e 37 in isolamento domiciliare (1.293 in tutto il Veneto).

aggiornamento casi e ricoveri del 13.07 ore 8.00

Per quanto riguarda i ricoveri, si aggiungono 3 ingressi in area non critica (in azienda ospedaliera a Padova), per cui i positivi attualmente sono 22 mentre 3 sono in Terapia intensiva. Invariato il numero dei decessi in ospedale (1.435)