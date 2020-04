Coronavirus, superati i 10mila contagi in Veneto: diminuiscono i ricoverati

Per il secondo giorno consecutivo i reparti dove sono ricoverati gli ammalati di Coronavirus hanno un alleggerimento. Secondo il bollettino della Regione del 2 aprile, con le variazioni rispetto a quello delle ore 17 di mercoledì, in Veneto sono -26 gli ospedalizzati in area non critica e -3 quelli in terapia intensiva. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia supera però quota 10mila. Sono precisamente 10111 i totali, altri 363 casi di tampone positivo nelle ultime ore. Gli attualmente positivi (dato senza decessi e negativizzati) sono 8911 mentre i negativizzati 668. Restano in isolamento domiciliare 20278 persone, tre in più di ieri. Il virus ha provocato finora 532 morti, 503 dei quali negli ospedali di tutto il Veneto dove restano ricoverati 1670 pazienti in area non critica e 345 in terapia intensiva. Sono invece 1001 i dimessi.

Nel Vicentino, invece, sono 1434 i contagiati dall'inizio dell'epidemia, Sono 1272 gli attualmente positivi - 58 in più rispetto alle 17 di ieri - 92 i guariti e 2667 le persone in isolamento domiciliare. Nella nostra provincia il virus ha ucciso fino a ora 73 persone.

Di seguito la tabella della situazione negli ospedali delle Ulss Vicentine che mostrano una flessione del numero dei ricoveri e di conseguenza un aumento dei pazienti dimessi. Nessuna persona è deceduta nelle ultime ore.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 86 (-4) 16 25 15 Bassano 28 6 7 10 Asiago 22 0 0 9 Vicenza 72 (-3) 26 43 38 Noventa 19 (-2) 0 11 0 Valdagno 13 (-1) 0 1 1 Totali 240 48 87 73