Sars-Cov-2: in Veneto 2473 casi, a Vicenza +34

AGGIORNAMENTO DALLA REGIONE ORE 8

La previsione ufficiale del governo, contenuta nella relazione tecnica del terzo decreto sull’emergenza, prevede il picco, ovvero il punto più alto della curva ascedente dei contagi, il 18 marzo. Si tratta, lo ripetiamo, di previsioni soggette a troppe variabili, tuttavia i numeri in Veneto confermano un'impennata dei contagi rispetto alla giornata di domenica. Il bollettino ufficale del 15 marzo segnava +178 casi in Veneto (+15 a Vicenza) alle 8 del mattino, e +74 casi (+18 a Vicenza) alle 17 del pomeriggio per un totale di +252 casi in tutta la Regione (+33 a Vicenza).

L'aggiornamento casi positivi al Sars-CoV-2 di lunedì mattina indica invece un incremento importante rispetto a domenica pomeriggio: +227 casi positivi, +34 dei quali a Vicenza, portando il numero dei contagiati a 2473 rispetto ai 2246 di ieri. Nel dettaglio, in Veneto: Padova escluso domiciliati Vo' (633 +41); Cluster domiciliati Comune di Vò ( 82 e zero nuovi casi); Treviso (452 +27); Venezia (356 +28); Verona (425 +61); Belluno (101 +19): Rovigo (27 e zero nuovi casi); Domicilio fuori Veneto ( 33 +1). I casi in corso di assegnazione sono invece 77.

Per quanto riguarda Vicenza e provincia i casi di contagio ad oggi sono Vicenza 287 con 34 tamponi positivi in più rispetto alle 17 di domenica. La situazione negli ospedali è la seguente: Ospedale di Santorso: 11 ricoverati, nessuno in terapia intensiva e 4 dimessi. Ospedale di Bassano: 12 ricoverati, 1 in terapia intensiva. Ospedale di Asiago: 14 ricoverati, nessuno in terapia intensiva. Ospedale di Vicenza: 19 ricoverati, 17 in terapia intensiva, 12 dimessi. Ospedale di Arzignano: nessun ricovero. Ospedale di Valdagno: 1 ricoverato, nessuno in terapia intensiva.

Sono in tutto tre i decessi avvenuti nelle Ulss 7 e 8: all'ospedale di Asiago, all'ospedale di Bassano e al San Bortolo di Vicenza.

