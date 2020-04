Coronavirus, altri positivi e decessi in Veneto: un morto al San Bortolo

BOLLETTINO ORE 8

I numeri della Regione Veneto del bollettino della mattina del primo aprile, confrontati con i dati di martedì alle 17, segnano ancora, purtoppo un incrimento dei deceduti per Coronavirus. Sono +8 i morti per il virus in tutta la regione, 1 dei quali avvenuto all'ospedale San Bortolo. Il totale dei decessi in ospedale e extra ospedale sale così a 499. Dall'inzio dell'epidemia i casi totali sono 9625, 251 in più nelle ultime 15 ore. I casi attualmente positivi sono 8534 mentre i guariti totali sono 599 (nella giornata di ieri sono stati 523). Aumentano quindi i guariti ma anche i positivi al tampone e i decessi. Negli ospedali veneti, invece, il mattinale registra invece una diminuzione dei ricoverati. Sono 1718 i pazienti in area non critica (-14 rispetto a ieri sera) e 350 (-2) i ricoverati in terapia intensiva. I dimessi sono invece 902 e in isolamento domiciliare ci sono ancora 20275 persone.

Nel Vicentino i contagiati dall'inizio della pandemia sono 1327 (+55) e gli attualmente positivi 1179 e i dimessi 80. In isolamento domiciliare ci sono 2640 vicentini. Un'altra persona è invece deceduta al San Bortolo nelle ultime ore e il numero dei morti per Coronavirus nella nostra provincia cresce così a 72. Sono 294 i ricoverati negli ospedali berici, 48 dei quali in terapia intensiva, mentre i dimessi sono 77. Come nel resto del Veneto, anche nel Vicentino è diminuita la pressione nei centri di ricovero.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 83 16 (-1) 22 15 Bassano 31 (+4) 6 7 9 Asiago 22 (-1) 0 0 9 Vicenza 75 (-1) 26 40 37 (+1) Noventa 21 (+2) 0 8 0 Valdagno 14 (+1) 0 0 1 Totali 246 48 77 72