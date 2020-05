Coronavirus: solo 11 casi in più in Veneto e terapie intensive verso lo svuotamento

BOLLETTINO ORE 8

La curva del contagio in Veneto continua la sua parabola discendente. Il bollettino di lunedì segna solo 11 tamponi positivi in più rispetto all'ultimo report, quello di domenica alle 17. I contagiati totali dall'inizio dell'epidemia sono 18741, mentre gli attualmente positivi sono 5460, 94 in più rispetto a ieri. I negativizzati raggiungono quota 11615, vale a dire che le persone considerate guarite dall'infezione sono 100 in più. Stabili i soggetti in isolamento domiciliare, a quota 5015. Negli ospedali della regione sono 1266, uno in più rispetto a ieri mentre il numero totale dei decessi, compresi quindi quelli extra-ospedale è di 1666.

Negli ospedali i dimessi sono 2991 mentre il totale dei ricoverati, tra ancora positivi al coronavirus e negativizzati ma ancora degenti, è di 796 persone, 75 delle quali in terapia intensiva. Nel dettaglio, ci sono 400 ricoverati in area non critica e 38 in terapia intensiva che hanno ancora l'infezione e 321 ricoverati in area non critica e 37 in terapia intensiva finiti in ospedale per il Covid-19 ma che risultano negativi al tampone.