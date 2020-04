Coronavirus: calano i ricoverati ma ancora decessi, anche nel Vicentino

BOLLETTINO ORE 8

Continua il trend positivo che vede diminuire il numero dei ricoveri negli ospedali veneti. Il bollettino della Regione di venerdì mattina, con le variazioni rispetto alle ore 17 di ieri, sono stati dimessi 7 pazienti nelle ultime 15 ore dall'area non critica mentre non c'è stato nessun nuovo ricovero in terapia intensiva. Un dato che rispecchia il bilancio della giornata di giovedì. Attualmente, nei nosocomi veneti, sono 1964 gli ospedalizzati, 335 dei quali in terapia intensiva.

Purtoppo però altre 12 persone sono decedute a causa del coronavirus, tre delle quali nel Vicentino. Il totale dei morti in Veneto (ospedale + extra ospedale) sale a 572.

Crescono, anche secon una tendenza non preouccupante, i contagi in regione. Sono +213 rispetto a ieri, portando il totale degli attualmente positivi a 9108. Sono invece 20238 le persone in isolamento domiciliari e 784 i negativizzati. Il totale dei casi di Coronavirus dall'inizio dell'epidemia sono 10464.

Nel Vicentino il numero dei contagiati è a quota 1514 (+28) e sono 1312 gli attualmente positivi, mentre in isolamento domiciliare ci sono 2679 persone e 127 sono i negativizzati. Negli ospedali berici, tenendo presente i trasferimenti al centro Covid di Santoso, sono 292 i pazienti ricoverati, 48 dei quali in terapia intensiva. I decessi totali sono stati 76.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 96 (+1) 16 30 15 Bassano 22 (-2) 6 7 11 (+1) Asiago 20 (-1) 0 1 9 Vicenza 71 (-1) 26 47 39 (+1) Noventa 22 (+3) 0 11 0 Valdagno 13 0 2 2 (+1) Totali 244 48 98 76